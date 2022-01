Il Potenza ufficializza gli arrivi di Koblar, Burzio e Bucolo

Stavolta non sono arrivati i selfie con il presidente Caiata, ma le foto di presentazione dei singoli calciatori. Il Potenza ha ufficializzato il raggiungimento degli accordi con il Frosinone per il prestito, fino al 30 giugno, del calciatore Luka Koblar, di aver acquistato dal Lavello il cartellino del giocatore Pablo Burzio e dal Mantova, il cartellino del centrocampista Rosario Bucolo. Koblar è nato a Maribor (Slovenia), l’8 agosto del 1999 ed ha militato tra le fila del Frosinone, in serie B, dallo scorso luglio. Inoltre, vanta diverse presenze con le nazionali under 19 ed under 21 Slovacche. Difensore di 1,92 cm, indosserà in rossoblù la maglia numero 3. Burzio, è nato a Cordoba (Argentina), il 3 dicembre del 1992 ed ha giocato a Lavello dal 2020, segnando 24 reti. Prima di arrivare in Italia, Pablo ha giocato in patria nell’Atletico Mitre ed anche in Ecuador. e indosserà la maglia numero 14. Bucolo torna ad indossare la maglia rossoblù dopo che è stato un elemento determinante per le sorti sportive del Potenza nella scorsa stagione e indosserà la maglia numero 4. Nell’operazione che ha portato a Potenza Burzio, la società ha deciso di mandare in prestito a Lavello il giovane classe 2002, Mattia Sessa fino al termine della stagione.