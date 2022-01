Benevento. Quasi fatta per uno scambio di prestiti con il Pordenone

Ore sempre più calde per il mercato del Benevento che, dopo gli arrivi di Farias e Forte in attacco, punta a rinforzare anche la linea mediana.

Nel mirino dei giallorossi è entrato Jacopo Petriccione, attualmente al Pordenone ed ex Lecce e Crotone. L'arrivo del centrocampista neroverde nel Sannio avverrebbe con la formula del prestito che coinvolgerebbe anche due calciatori giallorossi, Di Serio e Vokic. Infatti mentre Petriccione farà il percorso da Pordenone a Benevento, i due giovani calciatori della Strega percorreranno lo stesso tragitto ma in senso inverso per accasarsi con i "ramarri" fino al termine della stagione.

"Radiomercato" da l'affare in dirittura d'arrivo quindi nelle prossime ore potrebbe avvenire lo scambio di firme: ulteriore indizio verso la felice conclusione della trattativa è la mancata inclusione di Di Serio e Vokic nell'elenco dei convocati per la gara tra Benevento e Spal.