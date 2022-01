Domenica si giocherà regolarmente in Lega Pro: nessun rinvio

Non ci saranno ulteriori rinvii in Serie C. Il campionato ripartirà il prossimo weekend. Lo ha deciso il Consiglio Direttivo della Lega Pro. L'ok arrivato dal Comitato Tecnico Scientifico conferma nuove regole da seguire. Si potrà giocare con un massimo di 9 positivi per ogni squadra.

Il protocollo prevede: blocco dell'intera squadra se il numero di positivi è superiore al 35% dei componenti del gruppo atleti; isolamento per i positivi e test continui per 5 giorni per i contatti ad alto rischio, con obbligo di indossare la FFP2 se non si effettua attività sportiva, indipendentemente dallo stato vaccinale.