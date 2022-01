Sassuolo-Verona 2-4, Barak show affonda i neroverdi

Nella ventiduesima giornata di Serie A il Sassuolo ospita al Mapei Stadium il Verona di mister Tudor con tantissime defezioni. Neroverdi senza lo squalificato Berardi, oltre a Djuricic e Traorè; mentre nei gialloblu spazio a Barak dietro alle due punte Caprari e Simeone.

Cronaca. Al minuto 16 gol annullato al Verona per fuorigioco: Lazovic dalla trequarti mette un pallone in area che Gunter spizza di testa in rete, l'arbitro Prontera dopo un consulto annulla la rete. Alla mezz'ora è il Sassuolo a sfiorare la rete con un colpo di testa di Ferrari fuori di pochissimo. Al 37' arriva il vantaggio del Verona: Barak difende palla in area e serve Caprari, il quale mette in rete con un bel diagonale. Ad un minuto dal finale di primo tempo arriva il raddoppio gialloblu ad opera di Barak, bravo a mettere in rete sugli sviluppi di un corner.

Nella ripresa parte meglio il Verona che sfiora la terza rete con Barak al 52'. Una manciata di minuti dopo il Sassuolo riapre la gara, assist di Kyriakopoulos per Scamacca che mette in rete con una mezza rovesciata. Il risultato di 1-2 dura però poco, perchè al 57' viene decretato un calcio di rigore per gli ospiti: dal dischetto va Barak che non sbaglia e centra la personale doppietta. Nel Sassuolo entra Defrel per aumentare il peso offensivo, e subito trova il gol che riapre nuovamente la gara sugli sviluppi di corner. Ci prova Raspadori al 76' ma il suo tiro esce di poco. Nel finale i neroverdi si sbilanciano in avanti, cosi facendo lasciano spazi ai contropiedi avversari, in uno di questi al 94' arriva la tripletta di Barak che trafigge Consigli con un leggero scavino. Finisce cosi 2-4, brutta sconfitta per il Sassuolo contro un bellissimo Verona.