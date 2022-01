Il Potenza ha chiesto l'anticipo al Monterosi per domenica alle 14.30

Domenica si potrebbe giocare alle 14.30 e non alle 17.30 come da calendario. Infatti il Potenza ha chiesto al Monterosi la possibilità di anticipare di tre ore il fischio d'avvio della partita e probabilmente l'ufficialità ci sarà in giornata. Intanto ieri si è giocata una partitella in famiglia ed è finita 1-1 con le reti di Bruzzo e Romero. I problemi però in avanti ancora persistono, nei tiri in porta in particolare, e sicuramente la società rossoblu dovrà chiudere presto per un attaccante di spessore per superare questo limite. Non è escluso allo stesso tempo che uno degli attaccanti in organico possa andare via.