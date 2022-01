Benevento. C'è una nuova pretendente in Serie A per Lapadula

L'assenza di Lapadula sembra non aver danneggiato più di tanto il Benevento che nelle ultime due gare, disputate senza l'attaccante italo-peruviano, ha portato a casa 4 punti frutto della vittoria casalinga contro il Monza e del pari esterno contro la Spal.

Sono note ormai le società che sono sulle tracce dell'attaccante ex Lecce: Cagliari, Sampdoria e Torino. A queste tre, però, nelle ultime ore, come riportato da Sportmediaset, si è aggiunta anche la Lazio.

Il club del presidente Lotito e del D.S. Tare è alla ricerca di un vice-Immobile nel caso in cui Muriqi, che non ha mai convinto nel corso della sua avventura in maglia biancazzurra, dovesse essere ceduto (al momento è la pista che porta al CSKA Mosca quella più calda).

Perché il club laziale avrebbe pensato a Lapadula? La risposta è molto semplice: per il costo non elevato del cartellino della punta di proprietà del Benevento. La Lazio, infatti, è alle prese con problemi legati all'indice di liquidità e, quindi, non può materialmente fare operazioni molto costose a meno di cedere prima qualcuno. Da ciò nasce l'idea del D.s. Tare di puntare sul "Bambino delle Ande".