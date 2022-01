Picerno, il terzino sinistro arriva: è Di Dio in prestito dal Bologna

Versatilità, estro e fantasia. Sono le caratteristiche di Flavio Di Dio, che vestirà la maglia del Picerno. A comunicarlo e il Direttore Generale Vincenzo Greco, che ha trovato l'accordo con il Bologna per il trasferimento del giovane in maglia rossoblù. Originario di Catania, classe 2002, è un centrocampista offensivo, arriva al Picerno a titolo temporaneo. Un under di qualità, che il club melandrino è riuscito ad assicurarsi nonostante su di lui ci fossero diverse società importanti. Nelle giovanili con Catania e Palermo, conta esperienze anche con il Teramo e, appunto, con il Bologna. Molto abile dietro le punte, ma all'occorrenza anche mezzala o esterno offensivo. E' già a disposizione del tecnico Colucci.