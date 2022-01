Salernitana, Sabatini: "Arriveranno 5-6 rinforzi. Resta chi combatte"

Oggi pomeriggio è stato presentato il nuovo direttore sportivo della Salernitana Walter Sabatini. Alcune delle sue dichiarazioni:

"Salerno è un fantastico trampolino di rilancio. Vorrei che la mia ripartenza consentisse alla Salernitana di raggiungere i risultati sperati.

L'aritmetica la conosco, so perfettamente che la situazione è poco meno che tragica però sono certo che combatteremo fino all'ultimo tuffo. Voglio che la Salernitana si salvi. Credo fortemente in quello che dico e che faccio, son qui per questo: difendiamo assieme la serie A. Qualcuno forse mi ride dietro, ma quando prendo un impegno lo porto avanti con successo. Magari le dirette concorrenti pensano che siamo già retrocessi, noi faremo le cose giuste e lo dimostreremo sul campo".

Sul mercato in entrata: "Due o tre giocatori arriveranno a breve, poi ci muoveremo ancora sul mercato. Ad oggi penso che verranno 5-6 calciatori, ma prima devo incontrare la squadra. Interverremo in tutti i reparti, su questo non c'è dubbio"

Sulle cessioni: "Chi butterà il cuore oltre l'ostacolo, con i fatti e non a parole, resterà. I calciatori attuali sono tutti in discussione, non ho una lista di proscritti e devono giocarsi le proprie carte con professionalità"

Sul suo contratto di sei mesi: "E' stata una mia richiesta, accolta dal presidente. Nella mia vita non ho mai voluto gravare contrattualmente sui club. L'azienda valuterà il mio operato, anche io farò lo stesso perchè sono autocritico. Se non sarò soddisfatto andrò via, ma guai a pensare che mi spaventi la B"