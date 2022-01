Benevento. Il D.s. Foggia smentisce: "Nessuna trattativa per Glik"

Intervistato dal sito Parmalive.com, il D.s. del Benevento, Pasquale Foggia, ha smentito una trattativa in essere con il Parma per la cessione del difensore polacco Kamil Glik. Queste le parole del dirigente giallorosso:

"Ad oggi non c'è nulla di vero e di concreto, da Parma non mi è arrivata nessuna chiamata e, quindi, non posso che smentire qualsiasi trattativa tra il Benevento ed il Parma per Glik.

So che si sono create voci in tal senso ma restano tali: è normale durante il calciomercato. Lo ripeto: non c'è, ad oggi, nessun accordo e non c'è stata nessuna trattativa tra Benevento e Parma per Glik".