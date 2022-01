Foggia, occhi sul fantasista Ciciretti

In attesa che il direttore sportivo rossonero Peppino Pavone piazzi i primi "colpi", in casa Foggia impazza il toto-mercato. Diversi fin qui i nomi accostati alla causa dei satanelli: dall'esperto difensore centrale della Fermana Edoardo Blondett, all'esterno d'attacco Diego Peralta, di proprietà della Ternana, passando per il trequartista ex Benevento e Parma Amato Ciciretti.

In particolar modo, ad alimentare i sogni dei supporters rossoneri, ci ha pensato Eleven Sports rivelando, tra le diverse trattative di mercato in corso, di un sondaggio del Foggia per Amato Ciciretti. La trattativa per il fantasista ovviamente non è delle più facili considerando l'aspetto economico e il fatto che il calciatore vorrebbe rimanere in Serie B.

I prossimi giorni riveleranno le trattative concrete ma una cosa è certa: il ds rossonero vuole regalare a Zeman dei calciatori funzionali al gioco del boemo per regalare alla piazza un girone di ritorno da protagonisti.