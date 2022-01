Serie D, il calciomercato potrebbe riaprire il 24 gennaio

In Serie D potrebbe essere riaperto il calciomercato per altri 15 giorni. Infatti la Figc avrebbe dato l'ok al commissario della LND Abete e Gravina potrebbe ratificare la proposta. Le motivazioni alla base dell’idea della riapertura sarebbero la sospensione dei campionati a gennaio e il blocco dei calciatori non vaccinati, come imposto dalle nuove linee guida federali. Questi eventi hanno infatti causato varie problematiche ai club, sia dal punto di vista dell’organico che in un’ottica organizzativa. La data della riapertura del calciomercato sarebbe prevista per lunedì 24 gennaio. Dunque nelle prossime ore potrebbe esserci questa novità.