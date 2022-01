Benevento. E' oggi il giorno di Petriccione: visite mediche e firma

Jacopo Petriccione è da ieri sera a Benevento e oggi sosterrà le visite mediche con la compagine giallorossa per poi firmare l'accordo che lo legherà in prestito secco fino a giugno alla Strega. A fare il percorso inverso, dal Sannio a Pordenone, saranno, invece, Giuseppe Di Serio e Dejan Vokic, anche loro in prestito secco fino al termine della stagione.

Proprio la giovane punta giallorossa Di Serio ha anche da poco sottoscritto il rinnovo di contratto che lo legherà al Benevento fino al 2024 con opzione unilaterale per il club campano di prolungare l'accordo di una ulteriore stagione.