Cerignola, Pazienza: "Brindisi squadra ostica. Voglio concentrazione"

Dopo lo stop di un mese, causa Covid, l'Audace Cerignola torna finalmente in campo. Gli ofantini saranno di scena domani pomeriggio, fischio d'inizio previsto per le ore 14.30, allo stadio "Fanuzzi" per il recupero della 17° giornata del girone H di Serie D contro il Brindisi.

Alla vigilia del match il tecnico dei gialloblù Michele Pazienza è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara. Queste le sue parole:

"Finalmente si torna a riassaporare il campo. È stato un periodo difficile ma per fortuna ne siamo venuti fuori. Siamo contenti di tornare sul rettangolo verde che tanto ci ha regalato nel passato anno e tanto dovrà darci in questo nuovo percorso che vogliamo riprendere nel migliore dei modi. I ragazzi sono pronti, oggi nel corso della rifinitura hanno mostrato molta attenzione e tantissima disponibilità. Siamo reduci da un momento che ci ha messo in difficoltà sotto l'aspetto mentale, una situazione che non ha precedenti.

Classifica? Siamo in un periodo della stagione in cui la graduatoria da poche indicazioni. Mancano ancora tre gare al termine del girone d'andata, per quanto riguarda la mia squadra. Ad oggi dobbiamo concentrarci assolutamente su noi stessi e su quello che è il nostro percorso, tenendo conto che domani affrontiamo una squadra che nel corso del mercato di dicembre si è rinforzata integrando in rosa elementi di spessore. La difficoltà maggiore che riscontreremo è la lontananza dal campo da più di un mese, a questa poi ci aggiungiamo che affrontiamo il Brindisi che ha fame di punti".