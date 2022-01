Udinese-Salernitana 3-0 a tavolino e penalità per i granata

Arrivata la decisione del giudice sportivo in merito alla gara non disputata tra Udinese e Salernitana. Il dispositivo:

In scioglimento della riserva di cui al Comunicato n. 119 del 23 dicembre 2021, delibera di applicare alla U.S. Salernitana le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto, in particolare la perdita della gara per 0-3 e lapenalizzazione di un punto in classifica per la stagione sportiva 2021/2022, Campionato di Serie A.

Dunque, 3-0 a tavolino per i friulani ed un punto di penalizzazione alla Salernitana