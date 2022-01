La Pro Vercelli si rinforza in attacco, dalla Juve Stabia arriva il classe 1997 Giuseppe Panico.

Cresciuto nelle giovanili del Genoa lo scorso anno ha vestito la maglia del Novara con alterne fortune, in certi momenti è sembrato un giocatore di categoria superiore, in altri match non ha convinto. Arriva alla Pro a titolo definitivo, nella prima parte della stagione un gol e due assist per lui.