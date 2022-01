Potenza, Petriccione passa alla Gelbison Andrà via anche Maestrelli

Per ora il Potenza pensa alle uscite. E' passato alla Gelbison, secondo in Serie D girone I, il terzo portiere Petriccione, classe 2002, dopo essere stato prelevato la scorsa estate dal Napoli United. Il club rossoblu sta lavorando per trovare una sistemazione al difensore Maestrelli che ieri non ha lavorato con il resto del gruppo. Rischia di non trovare squadra Baclet che potrebbe essere inserito fuori rosa a fine mercato.