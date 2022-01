Casa Picerno, il bilancio del tecnico Colucci tra risultati e mercato

Il terzo appuntamento di Casa Picerno si apre con il tecnico Leonardo Colucci. L'allenatore di Cerignola ha risposto alle domande poste dai colleghi su invito dell'ufficio stampa melandrino. Colucci esordisce così: "Far credere ai ragazzi di poter raggiungere il massimo con il lavoro. Coinvolgerli non solo nelle due ore che siamo al campo, ma nell'intera giornata. Avere una mentalità forte e non mollare mai. E' stato il mio primo discorso ai ragazzi. Non solo come ci si comporta in campo, ma anche negli spogliatoi e fuori. Non è un caso che arrivino i risultati. - ammette l'allenatore pugliese - Confidiamo nel recupero di Ferrani e Albadoro e se ci sarà una possibilità di intervenire sul mercato il nostro direttore generale sarà vigile. Con lui abbiamo parlato di giocatori che hanno trovato poco spazio e abbiamo parlato su determinate caratteristiche qualora ci fosse esigenza numerica. Abbiamo intenzione di prendere qualche giocatore, ma non abbiamo fretta. Se c'è possibilità di migliorare la squadra ben venga, altrimenti andiamo avanti con questa rosa".