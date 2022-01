Benevento. Nessuna novità per le cessioni di Glik e Lapadula

E' in una fase di attesa il mercato in uscita del Benevento: non si registrano, infatti, offerte pervenute alla società giallorossa per Glik e Lapadula, i due profili maggiormente interessati alla cessione.

Come riportato da "Il Mattino" nell'edizione odierna, la trattativa per il difensore polacco che vedeva coinvolto il Parma si è, al momento, arenata a causa dell'elevato ingaggio percepito dal calciatore e per il quale i ducali avrebbero voluto la compartecipazione dei sanniti. Nemmeno dall'estero si sono avute risposte positive quindi il procuratore di Glik potrebbe prospettare al Parma una riduzione dell'ingaggio del suo assistito per favorire l'affare.

Per quanto riguarda Lapadula, invece, il Cagliari si è già chiamato fuori dalla corsa all'attaccante italo-peruviano. Anche il Torino, che dovrebbe chiudere a breve con il Milan per il prestito di Pellegri, non è più interessato al calciatore. In lizza resterebbero, quindi, Sampdoria, Bologna, i brasiliani del Fluminense e la Lazio che, però, deve prima cedere Muriqi per creare le condizioni economiche per l'acquisto di un nuovo attaccante.