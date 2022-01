Benevento. Novità in difesa: un atteso rinnovo e un gradito ritorno

Due le novità per il reparto difensivo del Benevento giunte nelle ultime ore: si tratta di un rinnovo contrattuale e di un ritorno in giallorosso.

Il rinnovo è quello di Gaetano Letizia: il terzino napoletano, in scadenza nel prossimo giugno, ha prolungato il proprio accordo fino al 2025. La trattativa, dopo un lungo tira e molla iniziato in estate, ha avuto una accelerata nelle ultime settimane. Letizia, quindi, giocherà nel Benevento fino all'età di 35 anni legando, di fatto, ai colori della Strega il resto della sua carriera.

Per quanto riguarda il ritorno, invece, si tratta di Bright Gyamfi, esterno basso e, all'occorrenza, centrale di difesa che, dopo due anni alla Reggiana, era svincolato. Vista la sua precedente militanza in giallorosso, Gyamfi potrà essere inserito in lista come "giocatore bandiera", insieme proprio a Letizia, non gravando sul totale degli "over". Il ragazzo cresciuto nell'Inter ha stipulato un contratto semestrale fino al prossimo 30 giugno.