Real Agro Aversa. Dal Sassuolo arriva un giovane esterno in prestito

Il Real Agro Aversa, nella persona del presidente Guglielmo Pellegrino e del direttore sportivo Paolo Filosa, è lieto di annunciare a tutti i siti ed organi d’informazione di aver prelevato, in prestito , l’attaccante Lorenzo Giordano, 18 anni, di proprietà del Sassuolo. Elemento di grande prospettiva, dopo la trafila nelle giovanili del Sassuolo, ecco il trasferimento in prestito al Santa Maria del Cilento.

Dopo un colloquio tra il nostro direttore Filosa ed il direttore Palmieri del Sassuolo, arriva il trasferimento alla cittadina normanna. Domani il calciatore sosterrà il primo allenamento con i nuovi compagni di squadra. Arriva un giovane promettente forte fisicamente. Si ringrazia per la fattiva collaborazione l’agenzia Sv Sport Management.

Non vede l’ora di scendere in campo il neo acquisto: "Sono cresciuto tra le fila dello United Angri, poi Casarea prima di giocare tre anni nel settore giovanile del Sassuolo con tutta la trafila fino all’under 17. In questa stagione sono stato fino ad ora col Santa Maria Cilento. Arrivo carico di motivazioni e con gran voglia di far bene. Sono un naturale esterno destro, non vedo l’ora di cominciare ad allenarmi con i miei nuovi compagni. Spero di dare il massimo per la causa granata, cercando di arrivare più in alto possibile. Sogno di giocare tra i professionisti”.

Un bell'innesto per mister Sannazzaro che potrà quindi contare su un giovane di qualità e prospettiva.

Benvenuto nella famiglia normanna Lorenzo!

Ufficio Stampa Real Agro Aversa