Picerno, rescissione consensuale con l'attaccante Terranova

Pietro Terranova non è più un calciatore del Picerno. L'attaccante siciliano ha risolto consensualmente il suo contratto con la società melandrina ed è ora libero di accasarsi altrove. Ieri intanto è stato eseguito l’ennesimo ciclo di tamponi su tutti i propri tesserati, compresi coloro che erano in isolamento per accertata positività al Covid-19. Gli esiti dei tamponi sono stati negativi per tutti i calciatori, mentre permane la positività di un membro dello staff tecnico. Pertanto, eseguite le visite mediche di rito, l’intero gruppo squadra sarà al lavoro per preparare la sfida prevista domenica 23 gennaio, al “Curcio”, contro la Turris.