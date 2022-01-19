Serie B. Gli arbitri della 20a: Rapuano ad Alessandria, Chiffi a Lecce - I AM CALCIO ITALIA

Serie B. Gli arbitri della 20a: Rapuano ad Alessandria, Chiffi a Lecce

L'arbitro Antonio Rapuano
L'arbitro Antonio Rapuano
BeneventoSerie B

L’Aia ha comunicato le designazioni arbitrali per le gare della 20a giornata della Serie BKT 2021/2022.

PARMA – FROSINONE   Venerdì 21/01 h. 20.30

DI MARTINO

CECCON – CIPRIANI

IV:     MAGGIO

VAR:     DI PAOLO

AVAR:      RASPOLLINI

 

ALESSANDRIA-BENEVENTO    h. 14.00

RAPUANO

IMPERIALE – DELLA CROCE

IV:       MASTRODOMENICO

VAR:     ABBATTISTA

AVAR:       TOLFO

 

BRESCIA – TERNANA    h. 14.00

DIONISI

MELI – MONDIN

IV:     CREZZINI

VAR:     SERRA

AVAR:     SCHIRRU

 

COMO – CROTONE    h. 14.00

PATERNA

PERETTI – CARBONE

IV:      MUCERA

VAR:     BANTI

AVAR:     CIPRESSA

 

COSENZA – ASCOLI   h. 14.00

MERAVIGLIA

PRETI – SECHI

IV:     LUONGO

VAR:     MASSIMI

AVAR:      MOKHTAR

 

MONZA – REGGINA    h. 14.00

CAMPLONE

GILLATINI – COLAROSSI

IV:     GAUZOLINO

VAR:     NASCA

AVAR:     DI GIOIA

 

SPAL – PISA   h. 14.00

AYROLDI

DI VUOLO – DI IORIO

IV:       VIRGILIO

VAR:     SACCHI

AVAR:     SCARPA

 

PERUGIA – PORDENONE     h. 16.15

MIELE G.

RANGHETTI – VIVENZI

IV:     CATANOSO

VAR:      PRONTERA  

AVAR:      MARCHI

 

LR VICENZA – CITTADELLA   Domenica 23/01 h. 16.15

MARINI

DEL GIOVANE – BARONE

IV:       ZUCCHETTI

VAR:      MAZZOLENI

AVAR:     GROSSI

 

LECCE – CREMONESE   Domenica 23/01 h. 18.30

CHIFFI

BERTI – BERCIGLI

IV:     MAROTTA

VAR:     MAGGIONI

AVAR:      PAGLIARDINI

Maurizio Morante

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