Francavilla-Mariglianese ufficialmente rinviata a data da destinarsi

Francavilla-Mariglianese è ufficialmente rinviata a data da destinarsi. Con una nota inviata dal Dipartimento Interregionale alle due società per posta elettronica, la gara valevole per la diciannovesima e ultima giornata di andata di Serie D girone H non sarà disputata, dopo la richiesta inoltrata dalla società campana. Dunque il Francavilla dovrà aspettare un'altra settimana per poter riprendere il campionato.