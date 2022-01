Benevento. Lapadula da valore aggiunto a problema da risolvere

Nel calcio le cose possono cambiare davvero in tempo brevissimi e così può capitare che un Lapadula rimasto a Benevento in estate, salito agli onori delle cronache per le prestazioni con la maglia del Perù in Copa America e poi protagonista in Serie B diventandone, seppur momentaneamente, capocannoniere si ritrovi ad essere messo fuori rosa e a rischiare di guardare la rimanente parte di stagione in tv dal divano di casa.

Il rischio che uno scenario del genere possa concretizzarsi, purtroppo per le parti in causa, c'è ed è anche concreto. Attualmente, al Benevento non è pervenuta nessuna offerta ufficiale per l'attaccante italo-peruviano: la società del presidente Vigorito intende monetizzare la cessione in modo da evitare di mettere a bilancio una minusvalenza. Addirittura, anche in base alla precisa analisi economico-fiscale fatta nell'edizione odierna de "Il Mattino", al club giallorosso converrebbe di più continuare a pagare lo stipendio a Lapadula senza farlo scendere in campo che cederlo a zero o in prestito gratuito.

Per la cronaca, a Bologna, Sampdoria, Lazio e Fluminense, nelle ultime ore si sarebbe aggiunto anche il Venezia alla lista delle pretendenti a Lapadula: con circa 10 giorni rimasti prima della conclusione del calciomercato invernale, di tempo per dipanare questa complicata matassa ne rimane sempre meno.