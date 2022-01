Lavello, preso il portiere Chironi Dell'Orfanello va alla Juve Stabia

Un nuovo portiere per il Lavello. E' il 24enne Gianmarco Chironi nato a Nardò ed è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Lecce. Nessuna presenza però con i giallorossi che lo spediscono nella sua città natale nel 2015, appena 18 enne. In Serie D si fa le ossa giocando 34 partite disputando anche i play-off. Ritorno a Lecce nella stagione seguente senza successo con una sola partita di Coppa Italia di Lega Pro disputata. La svolta sembra arrivare nel 2018 quando la Virtus Verona decide di puntare su di lui facendogli giocare 14 partite. Tornato ancora una volta in Puglia senza successo, gioca la stagione 2020-2021 a Cerignola con il quale colleziona 25 presenze in Serie D. Ora l’arrivo da svincolato nella società ofantina per una nuova avventura che può valere una rivalsa personale. Sul fronte uscite Ugo Dell’Orfanello passa ufficialmente alla Juve Stabia, in Serie C. Per lui 13 presenze in gialloverde in questa prima parte di stagione condite da un assist.