Saranno quattro le gare finora in questo weekend rinviate per Covid-19 dal Dipartimento Interregionale in Serie D girone H. Dopo Francavilla-Mariglianese, Altamura-Casarano e Nola-Bisceglie, é stato disposto il rinvio anche per il derby lucano Rotonda-Lavello. Ad oggi sono solo sei le partite che saranno disputate nel girone H di Serie D.