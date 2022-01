Napoli-Salernitana verso il rinvio. Altre 2 gare ad alto rischio

Sempre più probabile il rinvio del derby tra Napoli e Salernitana. A due giorni dalla disputa della partita i contagiati in casa granata sono 9, il che (secondo il nuovo protocollo) vorrebbe dire posticipo della partita.

Si attendono i risultati dei nuovi test: qualora ci fossero delle negativizzazioni, lo scenario cambierebbe. L'esito dei tamponi di controllo effettuati in mattinata si conoscerà stasera.

Ma la situazione critica non riguarda solo il derby campano: a forte rischio anche Inter-Venezia per il focolaio tra gli arancioneroverdi (15 positività tra squadra e staff) e Cagliari-Fiorentina, con 8 positivi in squadra per i sardi.