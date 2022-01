Picerno-Turris, divieto di vendita ai residenti in provincia di Napoli

In occasione della gara di domenica alle ore 17.30 Picerno-Turris, il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, con determina n. 1 del 19 gennaio 2022, ha posto all’attenzione dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza di Potenza le gravi turbative poste in essere, in occasione della gara Turris-Taranto dello scorso 22 dicembre 2021, da un folto gruppo di tifosi di Torre del Greco nei confronti dei sostenitori tarantini, che hanno reso necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine, anche con l’uso di lacrimogeni, e causato il ferimento di 7 operatori della Polizia di Stato. In mattinata, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro, preso atto delle considerazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e sentito il Questore, ha quindi adottato il provvedimento con il quale, in vista dell’incontro Picerno-Turris di domenica, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Napoli.