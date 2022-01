SERIE D: nei gironi meridionali rinviate 10 gare su 28

Tante gare rinviate in Serie D per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti o per disposizioni delle Autorità Sanitarie. Nei tre gironi in cui figurano squadre campane sono state rinviate più di un terzo delle partite in programma, 10 su 28.

Ecco i match posticipati:

(Girone G) Aprilia-Muravera, Giugliano-Cynthialbalonga, Real Monterotondo-Vis Artena e Sassari Latte Dolce-Arzachena;

(Girone H) Nola-Bisceglie, Francavilla-Mariglianese, Altamura-Casarano e Rotonda-Lavello;

(Girone I) Giarre-Licata e Trapani-Real Aversa.