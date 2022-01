Recuperi D, i risultati

Solo due le partite recuperate questa settimana nel girone A di Serie D che si appresta a vivere un week-end molto difficile con la maggior parte dei match (se non tutti) rinviati.

Vincono Borgosesia e Varese, i granata non hanno problemi a superare tre a zero il Saluzzo con le reti di Bernardo, Frana e Manfrè, valsesiani in piena zona play-off con trenta punti all’attivo; sale al secondo posto il Varese che con un gol per tempo regola la Caronnese, in rete per i biancorossi Mapelli e Di Renzo.