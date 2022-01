Lavello, colpo in attacco: annunciato l'attaccante Milan Basrak

Un nuovo attaccante per il Lavello. E' il centravanti Milan Basrak, classe 1994, proveniente dal Budućnost Dobanovci (seconda divisione del calcio serbo). Svizzero, di origine serba, Milan nella stagione 2016/2017 ha giocato 23 partite in Serie C a Catanzaro, mettendo a segno quattro reti. Nell’ultimo biennio, Basrak ha collezionato 12 reti nella serie B serba con le maglie di Smederevo e Jagodina.