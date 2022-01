Benevento. Caserta: "Approccio sbagliato, avversari più bravi di noi"

Non può sicuramente essere contento mister Caserta, allenatore del Benevento, dopo la sconfitta dei suoi ragazzi sul campo dell'Alessandria per 2-0. Questo il commento del tecnico giallorosso al termine della gara:

"Sicuramente non abbiamo fatto una grande gara, come le ultime disputate. Abbiamo sbagliato l'atteggiamento, l'Alessandria è stata più brava di noi lottando palla su palla, vincendo molti duelli uno-contro-uno e avendo più voglia di vincere.

Sapevamo le qualità ed il modo di giocare dell'avversario: è normale che come noi guardiamo gli avversari così loro guardano noi. Abbiamo sofferto la pressione dell'Alessandria che arrivava sempre prima sulle seconde palle. Quando ci sono partite del genere bisogna mettersi sullo stesso livello degli avversari e provare a vincere i duelli individuali.

Non mi va di parlare di sfortuna ma nelle ultime due partite avremmo potuto ottenere di più. Dispiace per una partita del genere ma non dobbiamo fare drammi e continuare a lavorare. La fortuna ce la dobbiamo anche creare.

Non guardo la classifica ma a quello che dobbiamo fare partita dopo partita. Ci vuole equilibrio, continuità nei risultati e nel gioco. Da domani analizzeremo gli errori per cercare di non commetterli più".