Serie D girone H, la giornata delle concorrenti delle lucane

Le lucane non sono scese in campo per la diciannovesima giornata di Serie D girone H per Covid-19, ma sei gare sono state disputate. Cerignola e Bitonto con i tris esterni in Campania rispettivamente contro Sorrento e Nocerina hanno staccato il Francavilla e comandano entrambe in vetta. Il Fasano ha piegato 5-2 il Gravina e la Casertana è passata di misura sul campo del San Giorgio ed hanno allungato sul Lavello, agganciato a quota 27 dal Molfetta che ha calato la cinquina al Nardò, in chiave play-off. In ottica salvezza non è cambiato nulla per il Rotonda con gli scontri per la permanenza Nola-Bisceglie e Altamura-Casarano rinviati, mentre il Brindisi ha battuto il Virtus Matino di misura lasciandolo all'ultimo posto.