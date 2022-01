Colantuono: "Più chiarezza sui protocolli. Abbiamo dato il massimo"

“Le partite vanno giocate tutte ed anche oggi lo abbiamo fatto al massimo nonostante le tante difficoltà. Era una sfida complicata ma con tutte queste assenze la differenza viene amplificata. Spero ci sia maggiore chiarezza sui protocolli perché due calciatori si sono negativizzati ma non hanno potuto fare la visita di idoneità e quindi erano indisponibili per oggi. In ogni caso ringrazio i ragazzi per la prestazione e l’impegno che hanno messo in campo”. Queste le parole del tecnico granata Stefano Colantuono intervenuto in conferenza stampa al termine di Napoli – Salernitana.

Il mister ha quindi concluso: “Sono contento dei ragazzi, nel primo tempo siamo rimasti aggrappati alla partita con ordine e abbiamo fatto la nostra figura. In ripartenza eravamo riusciti a fare gol ed il grande rammarico è aver subito quel rigore, che a mio avviso non c’era, a pochi secondi dall’intervallo che ha condizionato il prosieguo della partita. Nella ripresa siamo calati fisicamente perché molti calciatori venivano da un lungo periodo di stop”.