Si apre con un ko la prima gara dell'anno per Picerno e Potenza. I melandrini vengono battuti a domicilio dalla terza della classe Turris con Manzi ad inizio ripresa. Invece la squadra di Trocini perde 3-1 a Viterbo dopo essere andata in vantaggio in avvio di gara con Romero. Nella seconda frazione il Monterosi ribalta l'incontro con la doppietta di D'Adamo (il 2-1 su rigore) e Caon.