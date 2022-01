Torino-Sassuolo 1-1, Raspadori risponde a Sanabria

Il Sassuolo torna a casa da Torino con un punto incredibile per come si era messa la partita. I granata dominano la gara e trovano il vantaggio al minuto 16 con Sanabria, i neroverdi alle corde rimangono arroccati nella propria metà campo senza riuscire mai a creare occasioni da gol, almeno fino a quando al minuto 89 Berardi si invola da solo e serve e Raspadori per il gol dell'incredibile 1-1. Per i granata si segnalano due pali, entrambi nella ripresa, con Mandragora e Sanabria. Il risultato di parità sorride ai neroverdi, un po' meno ai padroni di casa.