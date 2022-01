Che beffa per il San Giorgio! La Casertana vince all'ultimo respiro

Il San Giorgio perde la prima gara del 2022 con un rigore al 93’. Esordio amaro sulla panchina per mister Ambrosino nonostante l’ottima prestazione della squadra.Il rigore decisivo viene trasformato allo scadere dei 3’ di recupero concessi dall’arbitro Adil della sezione di prato.

LA PARTITA - Partono bene i granata che nel primo tempo tengono bene il campo. Al 5’ si fa subito pericoloso con un colpo di testa di Varela parato da Bovenzi che anticipa Mancini pronto a ribattere in rete. Pochi minuti ed è la Casertana ad affacciarsi dalle parti di Bellarosa che para una punizione ben calciata da Maresca. Al 14’ è Salto che da posizione ravvicinata cerca di battere il portiere granata con un colpo di testa troppo debole che diventa facile preda del numero 1 sangiorgese.

Al 28’ in contropiede la casertana ha un’occasione d’oro con Favetta che, solo davanti al portiere, tenta un pallonetto neutralizzato da un grande miracolo di Bellarosa che tiene in piedi la formazione granata. A 10’ dall’intervallo è di nuovo il San Giorgio a rendersi pericoloso con un tiro a giro di Mancini visto in ritardo dal portiere casertano che riesce a deviare in angolo.

Nella ripresa al 4’ è di nuovo Favetta ad avere una ghiotta occasione da gol, ma il tiro da ottima posizione ravvicinata finisce di poco fuori. Al 7’ sugli sviluppi di una rimessa laterale Caprioli cerca un euro gol con un gran tiro di sinistro a volo da trenta metri ma il portiere casertano riesce a deviare in angolo levando la palla dal sette.

Il San Giorgio prende coraggio e all’11’ Imputato su assist di Greco impensierisce di nuovo Bovenzi che para il tiro di sinistro. Al 25’ i casertani colpiscono una traversa con Raione sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il San Giorgio riesce a difendersi bene grazie anche all’ottima prestazione di Bellarosa e al 28’ su azione di contropiede va vicino al gol con un sinistro di Varela che termina di poco a lato.

Al 32’ gli ospiti passano in vantaggio con Favetta che butta in rete da pochi metri un pallone ben servito da Sansone che a sua volta riceve il pallone da un compagno partendo però in posizione di fuorigioco. Al 41’ Felleca entrato al posto di Mansour tira a colpo sicuro ma è ancora Bellarosa a respingere e a farsi trovare presente anche sulla ribattuta di Addessi che prendere il palo esterno.

Il portiere granata mette in campo tutte le sue potenzialità e mentre la partita va per concludersi arriva l’episodio decisivo: Felleca cade in area su una leggerissima trattenuta di Ruggiero e l’arbitro indica il dischetto. Il rigore viene battuto da Favetta che realizza il gol nell’unico modo in cui oggi si poteva battere il portiere granata protagonista di una partita sontuosa.

FC SAN GIORGIO - CASERTANA 0-1

FC SAN GIORGIO (4-4-2): Bellarosa; Ruggiero, De Siena, Di Pietro, Raucci; Caprioli, Imputato (89’ Onesto), Greco, Argento; Varela (78’ Scalzone), Mancini. A disp.: Barbato, Luongo, Paradiso, Zavarone, Strazzullo, Di Maio, Improta. All.: Ambrosino

CASERTANA (4-3-3): Bovenzi, Salto, Rainone, Vacca (68’ Addesi), Mansour (78’ Felleca), Sansone, Monti, Rossi, Maresca (61’ Chinappi), Carannante, Favetta. All.: MaiuriARBITRO: Adil Bouabid di Prato. Assistenti: Dattilo (Roma), Mantella (Livorno)

MARCATORE: 93’ Favetta

AMMONITI: Caprioli, Di Pietro, Raucci, Imputato (S); Sansone, Maresca, Carannante, Addesi (C)

RECUPERO: 2’ pt, 3’ st

Ufficio stampa Fc San Giorgio