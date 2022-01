Bruno Trocini sta per essere esonerato dal Potenza. Il cambio di guida tecnica potrà esserci già giornata e si pensa ad una soluzione interna. Il nome è di Pasquale Arleo. Il tecnico del capoluogo di regione potrebbe essere già ufficializzato già in giornata e per la terza volta potrebbe subentrare in Lega Pro sulla panchina rossoblu come avvenuto nel gennaio 2007 e nel gennaio 2009.