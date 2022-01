Benevento. Mercato chiuso in anticipo salvo sorprese dell'ultima ora

Il mercato del Benevento, che ha registrato gli arrivi di Farias, Forte, Gyamfi e Petriccione può dirsi ormai chiuso anche se, nel calcio, non bisogna mai essere troppo categorici.

La situazione legata a Lapadula, già sostituito dalla società giallorossa con Forte, non pare influenzare più di tanto le scelte del D.s. Foggia: il calciatore vuole partire per lidi di categorie superiori, il club ha posto le sue condizioni (valutazione del cartellino intorno ai 2,5 milioni di euro). Si andasse ad un braccio di ferro tra le parti, il calciatore rischierebbe di stare in tribuna fino al prossimo giugno e di giocare solo con la nazionale peruviana.

Anche la pista che portava alla partenza di Glik pare essersi raffreddata negli ultimi giorni. L'unica pretendente italiana rimasta, il Parma, si è tirata (al momento) indietro davanti allo stipendio "monstre" percepito dal polacco; l'infortunio occorso a Barba contro l'Alessandria, a prescindere dalla gravità, farebbe pendere la bilancia verso la permanenza del centrale nel Sannio stante anche il comportamento molto professionale tenuto dal calciatore e apprezzato sia dai compagni di squadra che dalla società. Nel caso in cui, però, si arrivasse alla fumata bianca per Glik, il D.s. Foggia ha già pronto il sostituto che sarebbe Adorni, attualmente al Cittadella.