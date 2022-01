Serie C/C - dieci squalificati; sanzionate Foggia, Taranto e Potenza

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA' - AMMENDA

€ 2000 TARANTO a) per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1- nell’aver lanciato dalla curva occupata dagli stessi all’interno del recinto di gioco, al 45° minuto del secondo tempo, una bottiglietta dietro la porta difesa dal portiere della squadra ospite e, al termine della partita, cinque bottigliette mentre i giocatori della squadra ospite raggiungevano il tunnel verso gli spogliatoi, in entrambe le occasioni senza colpire e causare danni ad alcuno; 2 - nell'avere fatto esplodere, al 43°minuto del primo tempo, un petardo all'interno della curva occupata dagli stessi; b) per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi: 1 - al 15°minuto del primo tempo, nei confronti dei tifosi della squadra ospite e di altra Società militante in altro campionato; 2 - al 39°minuto del secondo tempo, nei confronti di Istituzioni calcistiche.

€ 300 FOGGIA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco, al 13° ed al 19° minuto circa, due bottigliette di acqua, in entrambe le occasioni senza colpire e causare danni ad alcuno

€ 100 POTENZA per avere suoi tesserati non identificati, nel corso della gara, danneggiato due poltrone della panchina assegnata alla Società Potenza. Come da accertamento effettuato al termine della gara mentre le poltrone stesse risultavano integre prima della partita; come da documentazione fotografica.

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BIANCHI EDOARDO (PAGANESE)

CASOLI GIACOMO (FIDELIS ANDRIA)

PREZIOSO MARIO FRANCESCO (VIRTUS FRANCAVILLA)

D’ERRICO ANDREA (BARI)

PUCINO RAFFAELE (BARI)

ROCCA MICHELE (FOGGIA)

PINTO GIOVANNI (CATANIA)

CARLINI MASSIMILIANO (CATANZARO)

CIANCI PIETRO (CATANZARO)

GIORGINI ANDREA (LATINA)