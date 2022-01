Serie B. Gli squalificati dopo la 20a: fermati in otto per un turno

Il Giudice Sportivo cons. Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 25 gennaio 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BITTANTE Luca (Cosenza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

BRANCA Simone (Cittadella): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

SCHIRO' Thomas (Crotone): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

TOUNKARA Mamadou (Cittadella): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

RICCI Matteo (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VALERI Emanuele (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VALOTI Mattia (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ZAMMARINI Roberto (Pordenone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BARBA Federico (Benevento)

DELPRATO Enrico (Parma)

LULIC Karlo (Frosinone)

MORA Luca (Spal)

PIEROZZI Edoardo (Alessandria)

STREFEZZA REBELATO Gabriel Tadeu (Lecce)

VALZANIA Luca (Cremonese)

FALLETTI DOS SANTO Cesar Alejandro (Ternana)

GIACOMELLI Stefano (L.R. Vicenza)