Serie B. Due ex Benevento sono in procinto di cambiare squadra

Il mercato invernale sta cambiando il volto di diverse squadre di Serie B, in special modo dopo le ultime ufficialità.

Il Pisa ha annunciato la firma dell'attaccante Torregrossa che arriva dalla Sampdoria in prestito con la possibilità per i toscani di riscattarlo al verificarsi di determinate condizioni. Per la linea mediana, viste le difficoltà per arrivare a Folorunsho, si sono registrati importanti passi avanti per Benali del Crotone.

Anche il Parma punta un attaccante: importanti i passi in avanti fatti per Simy, che sta trovando poco spazio alla Salernitana e potrebbe lasciare i campani nel corso della "rivoluzione" portata dal D.g. Sabatini.

C'è aria di grandi cambiamenti, specie in uscita, al Pordenone. Il difensore Camporese è un obiettivo del Brescia: l'ex Benevento ha superato nelle preferenze di mister Inzaghi Adorni (Cittadella) e Modolo (Venezia). Le rondinelle hanno messo gli occhi anche sul centrocampista neroverde Pinato. Anche un altro ex Benevento che ora veste la maglia dei "ramarri" è in procinto di cambiare maglia: Ciciretti sarebbe vicinissimo alla firma con il Como.

La Reggina, dopo l'arrivo di Stellone al posto di Toscano in panchina, ha tesserato il difensore Aya, che arriva dalla Salernitana. I calabresi stanno trattando anche per il ritorno di Folorunsho con il Napoli.

Il Cittadella prova a pescare l'ennesimo "jolly" in Serie C ed è vicino a tesserare Lores Varela del Siena.