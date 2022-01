Benevento. Problemi per Caserta dopo la sosta: chi recupera e chi no

Al netto delle situazioni legate all'evolversi del calciomercato, mister Fabio Caserta, allenatore del Benevento, rischia di non avere a disposizione, alla ripresa del campionato, diversi elementi causa infortuni e covid-19.

Come comunicato ieri dalla stessa società giallorossa, il centrocampista Mattia Viviani è stato operato a Roma per una "ernia sport inguinale bilaterale". La degenza prevista è di tre settimane quindi il ragazzo sarà, verosimilmente, di nuovo in campo non prima di due mesi.

Sempre il club giallorosso, nella giornata di ieri ha emesso una nota con la quale ha comunicato la positività di due calciatori al covid-19: come sempre, non sono presenti i nomi dei due atleti ma, secondo "Il Sannio Quotidiano", si tratterebbe di Foulon e Petriccione. Considerate le tempistiche legate al coronavirus, i due potrebbero essere assenti nel match contro il Parma previsto per il prossimo 5 febbraio.

Altro assente sicuro per la gara contro gli emiliani sarà Salvatore Elia che non ha ancora recuperato in pieno dal suo infortunio mentre si nutrono speranze positive per i rientri di Improta e Barba, quest'ultimo uscito in anticipo dalla sfida contro l'Alessandria.