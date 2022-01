Potenza, torna in dirigenza Scalese Assalto finale per Infantino

Un altro ritorno in rossoblu. Dopo un'incomprensione con il presidente Caiata avvenuta nella scorsa estate, riprenderà un posto in dirigenza Manuel Scalese. Voluto fortemente dall'associazione Potenza 1919, il 35enne dirigente tornerà ad occuparsi delle cause rossoblu. Per Saveriano Infantino sono i giorni decisivi. L'attaccante piace ad Arleo e nelle prossime ore si capirà se arriverà la fumata bianca.