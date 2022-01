Serie D - Girone F: un solo squalificato dopo le gare di domenica

Cristiano Verna del Chieti è l'unico calciatore fermato dal giudice sportivo Merone dopo le gare disputate domenica valevoli per la 17ª giornata. Il teatino è stato fermato per un turno per cumulo di ammonizioni, quinta infrazione.

Di seguito tutte le decisioni riferite al Girone F:

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

VERNA CRISTIANO(CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFRAZIONE)

PEPE ALFONSO(PINETO CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

TAJANI FILIPPO(ATLETICO TERME FIUGGI)

BRACCIATELLI ALESSIO(CASTELFIDARDO)

MARIANI MARCO(CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

MARCELLI ROBERTO CARLOS(CASTELFIDARDO)

PAOLI LORENZO(PINETO CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

DI MINO MATTIA(CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

MISIN ALEX(MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

MONTANO ANTONIO(NERETO CALCIO)

GRIECO ROBERTO(RECANATESE A.S.D.)

BRUNO ALESSANDRO(S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

FREDRICH FABIO(S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

GEGA ERTIJON(CASTELFIDARDO)

VENTOLA CHRISTIAN(CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

RUCI ALESSIO(MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

FRULLA MATTIA(SAMBENEDETTESE SRL)

TORTELLI PAOLO(TOLENTINO 1919 SSDARL)

AMMONIZIONE (I INFRAZIOINE)

YAKUBIV SERGIO(ATLETICO TERME FIUGGI)

DE IORIO LUCA(AURORA ALTO CASERTANO)

PALUMBO LUIGI(AURORA ALTO CASERTANO)

ROMEO ANTONIO(AURORA ALTO CASERTANO)

CVETKOVS GLEBS(CASTELFIDARDO)

MURATI MATIAS(CASTELFIDARDO)

GABRIELE(MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

BOITO ANTONIO(NERETO CALCIO)

CASCIONE BRUNO(PINETO CALCIO)

FERRANTE EDOARDO(RECANATESE A.S.D.)

MELONI SAMUELE(RECANATESE A.S.D.)