SERIE D/i: stangata per Altobello e per l'Acireale

Mano pesante del giudice sportivo. Le decisioni prese in seguito ad Acireale-Cavese:

AMMENDA E 1 GARA A PORTE CHIUSE Euro 3.500,00 CITTA DI ACIREALE Per avere propri sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato in distinte occasioni due bottiglie di acqua semipiene: la prima sfiorava il viso del Direttore di gara, mentre la seconda colpiva un A.A. ad una spalla. Al termine della gara, inoltre, alcune persone non identificate (4/5) ma chiaramente riconducibili alla società, facevano indebito ingresso sul terreno di gioco e rivolgevano espressioni intimidatorie e offensive all'indirizzo della Terna Arbitrale e dei calciatori della società ospitata

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 8/ 2/2022

BARONE DOMENICO (CAVESE 1919 S.R.L.) Per essere entrato sul terreno di gioco rivolgendo espressione ingiuriosa all'indirizzo del Direttore di gara, nella circostanza sbatteva violentemente a terra il tabellone delle sostituzioni.

CALCIATORI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

ALTOBELLO ERRICO (CAVESE 1919 S.R.L.) Espulso per somma di ammonizioni, nell’abbandonare il terreno di gioco compiva gesti di protesta ulteriormente reiterati nell’area degli spogliatoi. Al termine della gara rientrava sul terreno di gioco e protestava all'indirizzo di alcuni sostenitori avversari.