Salernitana: sfumato Costa, Simy in bilico. Due operazioni in chiusura

Ore caldissime per la Salernitana con il ds Sabatini impegnato su più fronti. Sfumato definitivamente Diego Costa, per costi alti e per le condizioni fisiche poco convincenti, si sondano altre piste.

Resta dunque in bilico anche la posizione di Simy, che sembrava molto vicino al Parma, ma la trattativa pare essersi raffreddata.

In entrata le operazioni in chiusura sono due: Verdi dal Torino e Fazio dalla Roma. Il centrocampista offensivo arriverà in prestito mentre il centrale difensivo deve prima trovare un accordo per svincolarsi dalla Roma.