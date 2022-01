San Giorgio, Mango: "Siamo fiduciosi, pronti 3-4 innesti dal mercato"

Dopo la gara odierna con l'Audace Cerignola, capolista del Girone H, interviene il presidente Mango:"Siamo fiduciosi, le prestazioni delle ultime gare, nonostante i risultati, fanno ben sperare. La squadra c'è e tiene bene il campo. Abbiamo affrontato due corazzate esperte di categoria e con obiettivi ben diversi dai nostri, ma nonostante questo la squadra ha ben figurato in campo.

Qualche assenza di troppo e l'inesperienza han portato via due punti preziosissimi per il prosieguo del campionato e questo è successo a partite ormai terminate, a dimostrazione di quanto questa squadra venda cara la pelle.

Infortuni e squalifiche hanno reso la rosa troppo corta e noi presidenti siamo pronti ad intervenire sul mercato con tre/quattro innesti, utili a far lavorare meglio e con più serenità Mister Ambrosino e il suo staff che stanno svolgendo un ottimo lavoro. Metteremo in campo fino all'ultimo tutte le nostre risorse, mentali ed economiche; ogni gara è un pizzico di esperienza in più che si aggiunge alla nostra giovane società che sta lavorando in ogni sua piccola parte a denti stretti per raggiungere la salvezza e restare in questa categoria che abbiamo tanto atteso e conquistato sul campo.

Chiediamo ai tifosi di starci vicini, già da domenica nello scontro salvezza con il Virtus Matino, vi aspettiamo al Paudice a sostenere questi ragazzi che in campo stanno dando l'anima."

Nota Fc San Giorgio