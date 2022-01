L'associazione Potenza 1919 precisa la scelta di Caiata su Arleo

L’Associazione Potenza 1919 intende rendere noto che quella di assegnare a Pasquale Arleo la guida tecnica della prima squadra del Potenza Calcio è stata una scelta del Presidente On. Salvatore Caiata. Tale scelta è stata preceduta da una mera interlocuzione – a titolo amicale – con alcuni Soci dell’Associazione Potenza 1919 che, com’è noto, si è costituita per supportare il progetto del Potenza Calcio e sostenere il Presidente Caiata che detiene la maggioranza delle quote societarie. Al fine di evitare la diffusione di ulteriori notizie non corrispondenti al vero, l’Associazione Potenza 1919 rappresenta che tale scelta del Presidente Caiata incontra comunque il favore di tutti i Soci. L’auspicio è che Pasquale Arleo, allenatore di grande esperienza, potentino verace e conoscitore dell’ambiente, possa raggiungere i migliori risultati sportivi; e, a tal fine, non dovrà venir meno l’aiuto di tutti coloro che hanno a cuore la squadra del Potenza. L’Associazione Potenza 1919 ribadisce, infine, la propria vicinanza ed il proprio supporto all’intera squadra del Potenza Calcio e al Presidente Caiata.

Comunicato Stampa Associazione Potenza 1919