Serie D girone A, giocati tre recuperi

Sono stati giocati mercoledì tre recuperi della quindicesima giornata del girone A di Serie D che faticosamente cerca di mettersi in moto dopo la sosta per il covid.

Bel match al D’Albertas dove Gozzano e Derthona pareggiano tre a tre, i padroni di casa non riescono a conquistare l’intera posta in palio nonostante passino tre volte in vantaggio, stupiscono le tre reti subite dai novaresi che finora ne avevano incassate dieci in totale.

In un minuto si decide il derby piemontese tra Chieri e Fossano, al vantaggio di Rosano al 52’ risponde Varvelli al 53’.

Nell’ultimo incontro netto successo della Sanremese a Bra, i liguri archiviano la pratica nel primo tempo con un rigore di Anastasia e un autogol di Marchetti, nella ripresa i gol di Vita e Valagussa, rete della bandiera di Pavesi.